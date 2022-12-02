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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:13

Жителя Тверской области отправили на исправительные работы за долги по алиментам

Срок отбывания наказания - 6 месяцев
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину осудили на полгода

Мужчину осудили на полгода

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Максатихинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя.

Уголовное дело было возбуждено в отношении мужчины за долги по алиментам на содержание 10-летнего сына (ст. 157 УК РФ). Ранее нарушитель был привлечен к административной ответственности. Долг составил свыше 66 000 рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.