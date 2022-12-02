Жителя Тверской области отправили на исправительные работы за долги по алиментам

Мужчину осудили на полгода Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Максатихинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя.

Уголовное дело было возбуждено в отношении мужчины за долги по алиментам на содержание 10-летнего сына (ст. 157 УК РФ). Ранее нарушитель был привлечен к административной ответственности. Долг составил свыше 66 000 рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.