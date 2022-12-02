Монтажник-мошенник обманул жительницу Твери на 25 000 рублей

Мошенник обманул женщину на 25 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя жительница Твери. Потерпевшая сообщила, что в интернете нашла специалиста по остеклению балконов.

Мастер пришел, сделал необходимые замеры, пообещав закончить работы через неделю. Женщина отдала ему предоплату 25 000 рублей.

В оговорённый срок мастер не пришел и на связь не вышел.

Личность подозреваемого установили полицейские. Им оказался ранее судимый неработающий местный житель 1981 года рождения.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.