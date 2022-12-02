Детям участников СВО вручат новогодние подарки в Тверской области

Детям участников СВО вручат подарки новогодние подарки Фото: Ольга ТРОФИМОВА

1 декабря на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени принято решение о расширении категорий детей Верхневолжья, которым будут вручены сладкие новогодние подарки.

Подарки получат все дети от 3 до 17 лет из многодетных семей Тверской области вне зависимости от уровня доходов (ранее подарки предоставляли только детям из больших семей с невысоким уровнем доходов). Новогодние наборы также получат дети с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет и ребята, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе находящиеся на лечении в стационарах больниц Верхневолжья.

Всего этой мерой поддержки будет охвачено почти 47 тысяч ребят.

Новогодние подарки вручат детям участников специальной военной операции. Это дети военнослужащих военных гарнизонов Тверской области, сотрудников Росгвардии, мобилизованных жителей и проходящих военную службу по контракту.