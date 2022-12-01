В Тверской области от оплаты за услуги ЖКХ и жильё освободят Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей

Заседание в областном правительстве прошло 1 декабря. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

1 декабря на заседании правительства региона одобрено решение освободить от платы за услуги ЖКХ и за жильё жителей Верхневолжья, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей.

- Сегодня очень важно обеспечить поддержку жителям данных категорий. Для нас они - пример героизма, и мы отдаем дань уважения этим людям. Нашу поддержку также должны ощущать семьи героев, – прокомментировал для СМИ это решение губернатор Игорь Руденя.

Как пояснила пресс-служба областного правительства, право на льготу имеют члены семей Героев и полных кавалеров ордена Славы, проживающие с ними: супруга (супруг) и родители; дети в возрасте до 18 лет; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях в очном формате.

Также от оплаты за жилье и коммунальные услуги освободят членов семей умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы.

Ранее на уровне региона принято решение о расширении категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений из областного фонда коммерческого использования. Право на это также имеют Герои Советского Союза Российской Федерации, а также Героям Труда Российской Федерации. До этого мера поддержки распространялась только на Героев Социалистического труда.

Также все эти четыре категории граждан смогут получить право однократного выкупа таких жилых помещений.

Кроме того, расширяются категории лиц с легковыми машинами, имеющих право на освобождение от уплаты транспортного налога.

Мерой поддержки смогут воспользоваться Герои Советского Союза или Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. Также от уплаты транспортного налога освобождают члены их семей: вдовы (вдовцы) и родители; дети до 18 лет; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, а также дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.

Льгота будет предоставляться на одну машину.