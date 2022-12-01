В домах многодетных семей Тверской области установили 5947 пожарных извещателей

В домах многодетных семей продолжается установка пожарных извещателей Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области продолжается работа по бесплатной установке автономных дымовых пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи. В 2022 году установлено 5947 приборов в 1740 домах и квартирах больших семей. Всего с начала реализации данной меры поддержки было установлено 21 904 устройства для 7159 семей.

Работа по этому направлению активизирована по поручению губернатора Игоря Рудени.

Пожарные извещатели позволяют обеспечить безопасность семей, в том числе в зимний период, когда активно используются отопительные приборы.

Параллельно с установкой приборов проходят проверки технической исправности уже установленных извещателей. Сотрудники семейных центров в муниципалитетах совместно со специалистами МЧС также проводят для семей инструктажи, родителям вручают памятки по безопасности, рассказывают о мерах поддержки, напоминают о необходимости рассказывать детям о мерах предосторожности и о том, как при возникновении опасности вызвать экстренную помощь.