В Твери прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2023 год

Бюджет города обсудили с общественностью Фото: администрация Твери

30 ноября в Тверской городской Думе прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Главный финансовый документ принят депутатами в первом чтении.

Основные показатели бюджета озвучила начальник департамента финансов администрации Твери Ольга Слобода. Доходы и расходы на 2023 год запланированы в объеме 9 миллиардов 758,8 миллиона рублей, бюджет свёрстан без дефицита. 59 процентов всех расходов реализуется в социальной сфере, на городское хозяйство планируется направить порядка 30% от общего объёма расходной части.

Проект бюджета на ближайшие три года сформирован на основе 14 муниципальных программ. Наибольший объём финансирования традиционно закладывается на реализацию программ «Развитие образования города Твери», «Дорожное хозяйство и общественный транспорт», «Развитие культуры города Твери», «Формирование современной городской среды».

Общественность проект поддержала. В ближайшее время его вновь рассмотрят на заседании Думы.