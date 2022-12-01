В Тверской области осужден за взятку бывший налоговый инспектор

бывшего инспектора осудили на семь лет Фото: Степан КАМЕНЕВ

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника межрайонной ИФНС России №12. Он признан судом виновным в даче взятки должностному лицу (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 13 июня 2022 года главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ИФНС передал должностному лицу налоговых органов 500 тысяч рублей для решения вопроса об уменьшении налоговых платежей и штрафных санкций по результатам проведенной выездной налоговой проверки в отношении одного из Обществ. Сразу после передачи денег налоговый инспектор был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Приговором суда, с учетом с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.