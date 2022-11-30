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НовостиОбщество30 ноября 2022 16:00

Жители Твери могут проверить свой ВИЧ-статус

Мобильный пункт будет организован 1 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мобильный пункт будет открыт 1 декабря Фото: Минздрав Тверской области

Мобильный пункт будет открыт 1 декабря Фото: Минздрав Тверской области

1 декабря в Твери, на улице Трехсвятской, возле ТЦ "Олимп", будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбе со СПИД.

С 11:00 до 15:00 желающие смогут получить консультации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, провести анонимно обследование на ВИЧ методом экспресс-тестирования.

Мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ в Тверской области работают с 24 октября 2022 года. В профилактических мероприятиях уже приняли участие жители Твери, Торжка, Кимр, Конакова и Вышнего Волочка.