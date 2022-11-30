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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 14:16

В Тверской области мужчина сжег хозпостройку местной жительницы

Его задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 48-летняя жительница города Бологое и сообщила, что у нее сожгли хозпостройку. Ущерб составил порядка 20000 рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего. В ходе розыска установили личность подозреваемого в поджоге. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый житель Бологое.

Мужчина задержан и доставлен в полицию. Он дал признательные показания. Свой поступок он объяснил неприязненными отношениями с женщиной.

По ч. 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.