В Тверской области мужчина сжег хозпостройку местной жительницы

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 48-летняя жительница города Бологое и сообщила, что у нее сожгли хозпостройку. Ущерб составил порядка 20000 рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего. В ходе розыска установили личность подозреваемого в поджоге. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый житель Бологое.

Мужчина задержан и доставлен в полицию. Он дал признательные показания. Свой поступок он объяснил неприязненными отношениями с женщиной.

По ч. 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.