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НовостиЗдоровье30 ноября 2022 9:36

В Тверской области 30 ноября за сутки коронавирусом заболели 13 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2771 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области выявлено 13 случаев коронавируса

В Тверской области выявлено 13 случаев коронавируса

Фото: ПТО

По данным на 30 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 13 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 179 119 человек. 175 672 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 402 070, в том числе за последние сутки – 1481.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.