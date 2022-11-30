В Торопце открыли доску памяти военнослужащего Дмитрия Вирта, погибшего в ходе СВО

Табличка появилась на фасаде школы №2 Фото: администрация Торопецкого района

29 ноября в Торопце на фасаде школы №2 открыли доску памяти военнослужащего Дмитрия Вирта, погибшего в ходе военной спецоперации. Торопчанин награжден посмертно Орденом Мужества. Об этом сообщает администрация района.

На митинге присутствовали родные Дмитрия, представители администрации Торопецкого района, районного совета ветеранов, обучающиеся образовательных организаций, юнармейцы.

Дмитрий Вирт учился в средней школе № 2, затем поступил в Торопецкое профессиональное училище. В 2004 году был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Служил в городе Коврове в танковых войсках механиком-водителем.

После службы в армии работал в Москве, а в 2007 вернулся в город Торопец, где работал на заводе Метапласт.

Погибшего военнослужащего похоронили в Торопце 18 октября 2022 года.