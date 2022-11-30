Губернатор Игорь Руденя поздравил клубных работников Тверской области

Губернатор поблагодарил клубных работников Тверская область за энтузиазм и созидательную энергию. Фото: ПТО

30 ноября – День клубного работника Тверской области. К сотрудникам и ветеранам клубов, домов и дворцов культуры, культурно-досуговых учреждений Верхневолжья с поздравлением и благодарностью за их работу обратился губернатор Игорь Руденя.

- Благодаря вашему энтузиазму, таланту и созидательной энергии Тверская область заслуженно считается одним из культурных центров России. Здесь реализуется множество ярких и содержательных творческих, просветительских и патриотических проектов. Это особенно важно сегодня для сохранения самобытности и национальной идентичности нашего народа, воспитания подрастающего поколения на основе таких базовых ценностных ориентиров, как любовь к Родине, уважение к её многовековой истории, культуре и традициям. Благодарю вас за неравнодушие, верность призванию, за то, что изо дня в день вкладываете в свою работу всю душу, - говорится в обращении от Игоря Рудени.

День клубного работника в Тверской области утвержден в июне 2003 года. Сегодня в регионе насчитывается 580 культурно-досуговых центров и сельских домов культуры, объединяющих свыше 4600 творческих коллективов. В 2022 году ими проведено более 88 700 культурно-массовых мероприятий.