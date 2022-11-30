Мошенники уговорили жительницу Тверской области инвестировать 250 000 рублей

Женщину обманули на 250 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратилась 42-летняя жительница Кашина и рассказала, что соцсети ей предложили заработать на инвестициях.

На протяжении месяца потерпевшая общалась с "менеджерами", которые курировали каждый её шаг. Незнакомцы уверяли, что с каждым днём инвестиции от вложений растут и убеждали женщину внести очередной платёж. В итоге жительница Кашина перевела аферистам 250 000 рублей.

Установлено, что номера телефонов, с которых злоумышленники выходили на связь, зарегистрированы за пределами Российской Федерации.

По ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.