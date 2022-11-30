Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 8:21

Мошенники уговорили жительницу Тверской области инвестировать 250 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину обманули на 250 000 рублей

Женщину обманули на 250 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратилась 42-летняя жительница Кашина и рассказала, что соцсети ей предложили заработать на инвестициях.

На протяжении месяца потерпевшая общалась с "менеджерами", которые курировали каждый её шаг. Незнакомцы уверяли, что с каждым днём инвестиции от вложений растут и убеждали женщину внести очередной платёж. В итоге жительница Кашина перевела аферистам 250 000 рублей.

Установлено, что номера телефонов, с которых злоумышленники выходили на связь, зарегистрированы за пределами Российской Федерации.

По ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.