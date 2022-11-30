Жительница Твери поставила на фиктивный учет в квартире 19 мигрантов

Женщина зарегистрировала в квартире 19 мигрантов Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. В фиктивной постановке на учёт иностранцев подозревается жительница Твери.

Сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с участковыми установлено, что 43-летняя женщина фиктивно поставила на учёт в своей квартире в Пролетарском районе 19 граждан ближнего зарубежья.

- Собственница жилья достоверно знала, что граждане не будут проживать по данному адресу. Женщина утверждает, что оказала незаконную услугу иностранцам на безвозмездной основе, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Фигурантке грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.