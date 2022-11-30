Праздничное оформление Твери завершат до 15 декабря

Тверь начали украшать к Новому году Фото: администрация Твери

Тверь начали украшать к Новому году. Первые новогодние ели 29 ноября установили в Парке Победы и в Городском саду.

Во всех районах города идёт подготовка к установке новогодних ёлок и монтажу светодинамических украшений. Контракты с подрядчиками заключены.

Главная городская ёлка будет установлена на площади Ленина. Ее украсят шарами и светодиодными гирляндами. Еще три елки в Центральном районе установят возле Театра кукол, на площади Капошвара и у торгового центра "Семь морей". Также на площади Капошвара и у стадиона "Химик" появятся надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

В Московском районе елки установят на площади Велико Тырново в "Южном", в посёлках Элеватор и Химинститута, в сквере героев Чернобыля будет смонтирован светодиодный фонтан.

Пять новогодних елей установят в Заволжье, семь - в Пролетарке.

Улицы города украсит праздничная иллюминация, фонтаны будут оформлены световыми конструкциями.

- Основной объём работ по украшению города планируется провести до 15 декабря, - сообщили в администрации Твери.