В ноябре доноры сдали 70 литров крови в Тверской области

В Тверской области доноры сдали 70 литров крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Тверской областной станции переливания крови подвели итоги ноябрьских донорских акций. За месяц доноры сдали 70 литров крови. В акциях приняли участие 160 человек: студенты колледжа Росрезерва, Тверского государственного медицинского университета, Тверского медицинского колледжа.

В декабре донорские акции буду продолжены:

- 1 декабря в акции снова примут участие студенты Тверского государственного медицинского университета;

- 7 декабря пройдет совместная донорская акция Тверского государственного технического университета и ФГБУ "Рослесинфорг";

- 14 декабря пройдет выездной донорский день в отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО.