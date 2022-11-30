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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:09

В ноябре доноры сдали 70 литров крови в Тверской области

В акциях приняли участие 160 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области доноры сдали 70 литров крови

В Тверской области доноры сдали 70 литров крови

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Тверской областной станции переливания крови подвели итоги ноябрьских донорских акций. За месяц доноры сдали 70 литров крови. В акциях приняли участие 160 человек: студенты колледжа Росрезерва, Тверского государственного медицинского университета, Тверского медицинского колледжа.

В декабре донорские акции буду продолжены:

- 1 декабря в акции снова примут участие студенты Тверского государственного медицинского университета;

- 7 декабря пройдет совместная донорская акция Тверского государственного технического университета и ФГБУ "Рослесинфорг";

- 14 декабря пройдет выездной донорский день в отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО.