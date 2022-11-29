На капремонт поликлиники в Заволжском районе Твери направят 66,3 млн рублей

Поликлинику №2 в Заволжском районе ждет большой ремонт. Фото: Яндекс карты

В поликлинике №2 городской клинической больницы №7 Заволжского района Твери выполнят капремонт. Решение о выделении средств на эти цели принято 29 ноября на заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Проектно-сметная документация уже разработана, получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость работ составит 66,3 млн рублей, - сообщила пресс-служба областного правительства.

В поликлинике необходимо капитально отремонтировать помещения, внутренние инженерные сети, обустроить вентиляцию и систему кондиционирования, установить автоматическую пожарную сигнализацию, благоустроить территорию.

Крышу там отремонтировали в 2018 году.

Завершить работы планируется летом 2023 года. Закрепленных за поликлиникой жителей района на время реомнта переведут в поликлиники №3 и №1, а также в офис врача общей практики на Соминке.

За поликлиникой №2 закреплено 42 тысячи человек. В учреждении работают 69 сотрудников.