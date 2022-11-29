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НовостиПолитика29 ноября 2022 17:44

Мобилизованного отца троих детей из Тверской области вернули домой из Луганска

В правительство региона обратились активисты ОНФ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ошибочно мобилизованного многодетного отца вернули домой

Ошибочно мобилизованного многодетного отца вернули домой

Фото: Виктория ТУШКОВА

Мобилизованного жителя Тверской области вернуться домой из Луганска. В ОНФ за помощью обратилась супруга ошибочно мобилизованного отца троих детей из Вышнего Волочка.

- На момент ее обращения в региональное отделение Народного фронта, мужчина уже был отправлен на границу Белгородской области и в скором времени был направлен под Луганск. По словам жены, несколько дней он не выходил на связь, - рассказали в ОНФ.

Обращение женщины было передано в правительство Тверской области и военную прокуратуру Тверского гарнизона на рассмотрение.

- Решение об отмене мобилизации в отношении многодетного отца было принято на комиссии в правительстве Тверской области. В связи с тем, что житель Вышнего Волочка на тот момент уже был направлен к месту дислокации части, правительством региона было организовано взаимодействие с Министерством обороны для того, чтобы вернуть его домой. За ним был направлен автомобиль, вопрос находился на контроле заместителя председателя правительства региона вплоть до момента, пока многодетный отец не добрался до дома, - прокомментировали ситуацию в правительстве Тверской области.