В Твери кадеты классов МВД посетили Центр кинологической службы

Кадеты класса МВД посетили Центр кинологической службы Фото: УМВД России по Тверской области

В новом учебном году на базе средней школы №34 в Твери открылись профильные специализированные классы МВД.

Учащимся 4-го кадетского класса провели экскурсию в Центр кинологической службы УМВД России по Тверской области. Ребята увидели, где и как содержатся собаки, где проходят тренировки, посмотрели служебный транспорт, в том числе специальный автомобиль для перевозки служебных собак.

Кинологи рассказали ребятам, как осуществляется поиск преступников, наркотиков, оружия, попавших в беду людей.

С питомцами провели показательные выступления. Немецкая овчарка по кличке Чара задерживала условного преступника, вооруженного пистолетом, а бельгийская овчарка по кличке Персей обнаруживала предметы по запаху.

В завершение мероприятия школьники пообщались с полицейскими собаками и сделали фото на память.