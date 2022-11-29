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НовостиОбщество29 ноября 2022 17:29

В Твери кадеты классов МВД посетили Центр кинологической службы

И познакомились с работой ведомства
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Кадеты класса МВД посетили Центр кинологической службы Фото: УМВД России по Тверской области

Кадеты класса МВД посетили Центр кинологической службы Фото: УМВД России по Тверской области

В новом учебном году на базе средней школы №34 в Твери открылись профильные специализированные классы МВД.

Учащимся 4-го кадетского класса провели экскурсию в Центр кинологической службы УМВД России по Тверской области. Ребята увидели, где и как содержатся собаки, где проходят тренировки, посмотрели служебный транспорт, в том числе специальный автомобиль для перевозки служебных собак.

Кинологи рассказали ребятам, как осуществляется поиск преступников, наркотиков, оружия, попавших в беду людей.

С питомцами провели показательные выступления. Немецкая овчарка по кличке Чара задерживала условного преступника, вооруженного пистолетом, а бельгийская овчарка по кличке Персей обнаруживала предметы по запаху.

В завершение мероприятия школьники пообщались с полицейскими собаками и сделали фото на память.