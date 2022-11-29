Мама четверых детей из Бежецка Наталья Бирюкова удостоена знака "Мать-героиня III степени"

Наталья Бирюкова удостоена знака "Мать-героиня III степени" Фото: Министерство семейной и демографической политики Тверской области

Мама четверых детей из Бежецка Наталья Бирюкова удостоена Общественной награды Союза Женских Сил "Мать-героиня III степени". Праздничная церемония состоялась 27 ноября, в День матери, в Храме Христа Спасителя в Москве.

Нагрудный знак и наградную статуэтку из бронзы "Мама" Наталье Бирюковой вручила сенатор от Тверской области Людмила Скаковская.

Наталья Николаевна работает учителем русского языка и литературы. Она член Национальной Родительской Ассоциации, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Тверской области, обладательница Почетного Знака Тверской области "Слава Матери".

В 2021 году семья Натальи и Николая Бирюковых стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Семья - хранитель традиций". Они также награждены общественной медалью "За любовь и верность". В 2022 году семье вручили медаль ордена "Родительская слава".