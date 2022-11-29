В Тверской области 54 водителя не прошли "Контроль трезвости"

54 водителя не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 25 по 27 ноября в Тверской области прошли проверки водителей на состояние опьянения.

Всего за время рейда госавтоинспекторами было остановлено 54 водителя с признаками опьянения, 14 из которых - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.