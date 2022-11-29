Право на такую выплату сегодня имеют семьи с низким доходом, в которых появился второй ребёнок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежемесячную выплату из материнского капитала в Тверской области получают 2455 семей, сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда. Напомним, право на такую выплату сегодня имеют семьи, в которых появился второй ребёнок, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека.

С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Одновременно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

В Тверском отделении ПФР напоминают: чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Размер выплаты зависит от региона (сумма равна прожиточному минимуму для детей, который установлен в том или ином субъекте РФ).

По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату. Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится три года.