Приоритетному инвестпроекту в Тверской области предоставят региональные преференции

Решение принято на заседании областного правительства. Фото: ПТО

Торговой компании «Альфа», которая реализует под Тверью в Калининском районе инвестпроект по созданию логистического комплекса концерна «АвтоВАЗ», предоставлено право воспользоваться особыми мерами региональной поддержки. Решение принято 29 ноября на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

- Инвестор в течение трёх налоговых периодов, начиная с 2023 года, может пользоваться правом на получение субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли), - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Логистический комплекс отечественного автоконцерна был открыт в 2021 году. Его площадь - 25 тыс. кв. м. Комплекс расположен рядом с федеральной трассой М-10 под Тверью. Это позволяет обслуживать Москву и Санкт-Петербургу, оперативно доставлять грузы дилерской сети LADA в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. При реализации проекта было создано свыше 350 рабочих мест.

Компанией принято решение построить там же в 2023-2024 годах еще один такой же склад для хранения запчастей. Предполагается создание ещё 150 рабочих мест.

Во время строительства первого комплекса правительство региона помогло в обеспечении электро-, водоснабжением и водоотведением. Планируется реконструкция дороги, ведущей к складу.