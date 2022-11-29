Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 14:02

Тверская область в тройке лидеров среди регионов ЦФО по выращиванию льна-долгунца

Выращиванием льна в Верневолжье занимаются 15 сельскохозпроизводителей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Из льна изготавливают экологичную ткань, семена используют в кулинарии и делают из них ценное масло.

Из льна изготавливают экологичную ткань, семена используют в кулинарии и делают из них ценное масло.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская область входит в тройку лидеров среди регионов ЦФО по выращиванию льна-долгунца, сообщает Тверьстат.

По информации ведомства, выращиванием льна в регионе занимаются 15 сельскохозпроизводителей. Посевная площадь льна-долгунца в 2022 году в Тверской области составила 1892 гектара. По оперативным данным за 10 месяцев текущего года крупными, средними и малыми сельхозорганизациями региона было отгружено 343 тонны льноволокна.

Лён-долгунец – традиционная культура нашего региона. Из его волокон изготавливают экологичную ткань, семена используют в хлебопекарной промышленности и для получения ценного льняного масла.