Тверская область в тройке лидеров среди регионов ЦФО по выращиванию льна-долгунца

Из льна изготавливают экологичную ткань, семена используют в кулинарии и делают из них ценное масло. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская область входит в тройку лидеров среди регионов ЦФО по выращиванию льна-долгунца, сообщает Тверьстат.

По информации ведомства, выращиванием льна в регионе занимаются 15 сельскохозпроизводителей. Посевная площадь льна-долгунца в 2022 году в Тверской области составила 1892 гектара. По оперативным данным за 10 месяцев текущего года крупными, средними и малыми сельхозорганизациями региона было отгружено 343 тонны льноволокна.

Лён-долгунец – традиционная культура нашего региона. Из его волокон изготавливают экологичную ткань, семена используют в хлебопекарной промышленности и для получения ценного льняного масла.