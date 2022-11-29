В Тверской области направят дополнительные бюджетные средства на строительство объектов водоснабжения и дорог

На заседании областного правительства внесены изменения в АИП. Фото: ПТО

29 ноября на заседании областного правительства внесены изменения в адресную инвестиционную программу региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В частности, увеличивается финансирование строительства нескольких объектов водоснабжения и дорожного хозяйства.

Так, дополнительные средства выделят на реконструкцию водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2. Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Губернатор Игорь Руденя поручил обновить устаревшие водозаборные сооружения в Ржеве в 2021 году.

Там уже установлены новые современные фильтры, но предусмотрена полная реконструкция. Ее планируется завершить в 2024 году.

Кроме того, на 2023 год в АИПе предусмотрено финансирование на строительство подъездной дороги к заводу по производству продуктов питания у деревни Никулино в Калининском районе.

Новый объект программы в сфере дорожного хозяйства - строительство транспортной связки автомобильной дороги М10 - Конаково - Иваньково со скоростной дорогой М-11 в рамках развития туристического кластера в Завидово. Проект будет реализован при поддержке федерального бюджета.