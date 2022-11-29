В Тверской области простятся с военнослужащим Николаем Кондратенко, погибшим в ходе СВО

Николай Кондратенко погиб в ходе СВО Фото: администрация ЗАТО "Озерный"

30 ноября в фойе Дворца культуры ЗАТО "Озерный" в Тверской области состоится прощание военнослужащим Николаем Кондратенко, погибшим в ходе СВО.

Николай Кондратенко учился в школе №1 с первого по девятый класс, а затем поступил в Боровический медицинский колледж.

- Николай Игоревич был добровольцем, до конца выполнив свой воинский долг, отдал жизнь в борьбе с нацизмом во имя безопасности нашей Отчизны, за мирную жизнь наших соотечественников, - сообщает администрация ЗАТО "Озерный".

Отпевание пройдет в Храме святого апостола Андрея Первозванного в 11:00, похороны пройдут в деревне Озеревичи Бологовского района.