Сова из Красной книги поселилась в Ботаническом саду Твери

Длиннохвостая неясыть поселилась в Ботаническом саду Фото: vk.com/hortus

Сова стала гостьей старинного парка в Ботаническом саду Твери. Уже третью неделю сова обживает сад, несмотря на упорство ворон, которые пытаются прогнать хищную птицу.

- Вороны собираются в парке целыми стаями, оглушительно шумят, и буквально "облепляют" ветки и окрестные деревья, рядом с тем местом, которое сова выбирает для отдыха, - рассказали работники в группе сада в соцсети.

Но парк, видно, сове понравился, поэтому улетать она не спешит.

Птицу заходили проведать орнитологи, которые определили ее как Длиннохвостую неясыть, занесенную в Красную книгу Тверской области. Это редкий вид птиц, численность которого, как утверждают специалисты, постепенно возрастает.

Работники и гости сада сове рады и надеются, что вороны оставят птицу в покое.