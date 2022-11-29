Жителя Твери на двое суток оштрафовали за долги по алиментам

Алиментщик задолжал 200 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Твери на двое суток поместили в изолятор временного содержания за долги по алиментам. 35-летний мужчина задолжал 200 000 рублей на содержание дочери.

- Официального места работы, движимого и недвижимого имущества, на которое возможно обратить взыскания судебному приставу, у должника нет, - сообщили в УФССП России по Тверской области.

За невыплату алиментов сроком более двух месяцев родитель был привлечён к административной ответственности. Суд назначил виновному 70 часов обязательных работ, но должник несвоевременно к ним приступил. На него составили новый протокол и арестовали прямо в зале суда.

В данное время дознавателем службы судебных приставов в отношении должника уже возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание ребёнка. После освобождения из изолятора мужчину снова ждет суд.