Гриппом и ОРВИ в Тверской области заболели почти 10 000 человек

Прививочная компания продолжается Фото: ПТО

В Тверской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 29 ноября, выявлено 9800 случаев ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 2,4%.

Регистрируются единичные случаи гриппа, преимущественно группы А (H1N1).

- Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области остается стабильной, - отмечают в ведомстве.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Всего привито более 560 000 человек, в том числе более 116 000 - дети.