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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:16

Гриппом и ОРВИ в Тверской области заболели почти 10 000 человек

Продолжается вакцинация населения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прививочная компания продолжается

Прививочная компания продолжается

Фото: ПТО

В Тверской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 29 ноября, выявлено 9800 случаев ОРВИ, что ниже недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 2,4%.

Регистрируются единичные случаи гриппа, преимущественно группы А (H1N1).

- Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области остается стабильной, - отмечают в ведомстве.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Всего привито более 560 000 человек, в том числе более 116 000 - дети.