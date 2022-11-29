В Твери мужчина украл из магазина шампуни и бальзамы

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился администратор одного из сетевых магазинов Твери и рассказал, что с торговой витрины были похищены средства по уходу за волосами - шампуни и бальзамы на сумму более 3500 рублей. Факт кражи обнаружился при инвентаризации товара.

Сотрудники уголовного розыска городской полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. К хищениям оказался причастен ранее судимый житель Твери 1990 года рождения.

Мужчина пояснил, что в магазине нет охраны, поэтому он просто сложил товар в пакет и ушел. Злоумышленник признался, что похищенное сбыл случайным прохожим, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.