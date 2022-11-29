В Твери госавтоинспекторы оштрафовали 56 таксистов

Инспекторы проверили 120 машин Фото: УГИБДД России по Тверской области

За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции Твери в ходе рейда "Легковое такси" было проверено 120 водителей такси, 56 водителей были привлечены к административной ответственности.

Основными нарушениями стали: управление автомобилем и перевозка пассажиров без пристегнутых ремней безопасности; нарушение требований к перевозке детей; три водителя доставлены в отделы полиции за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, управление автомобилем без страховки, лицензионной карточки и/или путевого листа и документов на перевозимый груз.

Госавтоинспекция напоминает, что необходимо приобрести разрешение на перевозку пассажиров и багажа в Министерстве транспорта Тверской области.