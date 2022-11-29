В Горсаду Твери установили ёлку

Ёлка в Городском саду Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Городском саду Твери нарядили новогоднюю ёлку. Искусственное дерево на металлическом каркасе украшено золотыми и красными шарами и светодиодной гирляндой.

Пока это первая наряженная в городе ёлка. Также новогодние красавицы будут установлены на площади Ленина, у театра Кукол и у ТЦ "Семь морей".

На площади Ленина вновь появятся светодиодные снеговики-музыканты, полюбившиеся горожанам в прошлом году. У стадиона "Химик" ёлки не будет, зато будут надувные Дед Мороз и Снегурочка - тоже знакомые нам с прошлой зимы.

Улицы Твери также украсят светодиодные фонарики, гирлянды, а на площадках фонтанов установят светодиодные светящиеся конструкции.