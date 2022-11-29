Жительница Тверской области отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей

Женщина отдала мошенникам 1,3 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 33-летняя жительница Калининского района и сообщила, что накануне ей позвонил "сотрудник службы безопасности банка". Звонивший предупредил, что в настоящее время мошенники оформляют кредит ее имя.

Чтобы отменить несанкционированную операцию, требовалось взять зеркальный кредит и перевести все деньги на резервный счёт. Потерпевшая так и поступила. Ущерб составил 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".