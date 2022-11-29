Губернатор Тверской области назначил нового заместителя председателя областного правительства

Игорь Руденя озвучил информацию о кадровых перестановках 28 ноября.
Фото: ПТО
28 ноября губернатор Игорь Руденя назначил Владислава Белорусова новым заместителем председателя правительства Тверской области.
Ранее Владислав Белорусов возглавлял Министерство региональной политики Тверской области. Теперь, в должности зампреда регионального правительства, он будет курировать специальные инфраструктурные проекты.
Министром региональной политики Тверской области назначен Андрей Александров, который до этого был замминистра региональной политики.
Кроме того, в связи с переходом на другое место работы, освобождён от должности заместителя председателя Правительства Тверской области Артем Ажгиревич, курировавший вопросы строительного комплекса и промышленной политики. Функционал, которым он занимался распределён между двумя другими зампредами - Александром Цветковым (строительный комплекс) и Иваном Егоровым (промышленная политика).