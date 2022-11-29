Губернатор Тверской области назначил нового заместителя председателя областного правительства

Игорь Руденя озвучил информацию о кадровых перестановках 28 ноября. Фото: ПТО

28 ноября губернатор Игорь Руденя назначил Владислава Белорусова новым заместителем председателя правительства Тверской области.

Ранее Владислав Белорусов возглавлял Министерство региональной политики Тверской области. Теперь, в должности зампреда регионального правительства, он будет курировать специальные инфраструктурные проекты.

Министром региональной политики Тверской области назначен Андрей Александров, который до этого был замминистра региональной политики.

Кроме того, в связи с переходом на другое место работы, освобождён от должности заместителя председателя Правительства Тверской области Артем Ажгиревич, курировавший вопросы строительного комплекса и промышленной политики. Функционал, которым он занимался распределён между двумя другими зампредами - Александром Цветковым (строительный комплекс) и Иваном Егоровым (промышленная политика).