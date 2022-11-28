Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий поздравил верующих с началом Рождественского поста

Рождественский пост начался 28 ноября Фото: Виктория ТУШКОВА

28 ноября 2022 года у православных верующих начался Рождественский пост, который продлится до 6 января 2023 года. Он служит подготовкой и очищением души и тела к Рождеству Христову.

С началом поста верующих поздравил и благословил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

- Начался путь к дню Боговоплощения, который нам хорошо бы встретить достойно и подготовленными. Для того чтобы подготовиться, Церковь предлагает нам дисциплину ума, сердца и плоти. Наш пост, прежде всего, не в ограничениях в пище, хотя это безусловная его составляющая, но пища - лишь самый первый шаг. Физические ограничения поста помогают нам быть более бодрственными, чуткими и внимательными к себе и другим людям. Ограничения в пище учат нас не потакать собственным слабостям и не становиться слишком расслабленными. А самое главное в посте - это дисциплина ума и духовная дисциплина. Они достигаются путем молитвы и размышлений, непременного чтения Священного Писания, житий святых, творений святых отцов, через внутреннее предстояние перед Богом и через соединение с Ним в Таинстве Евхаристии. Давайте в дни Рождественского поста помнить об этих составляющих нашей жизни особенно, - обратился митрополит.

Напомним, что во все дни Рождественского поста церковный устав предписывает воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов.

Самый строгий день поста - 6 января. Канун Рождества предполагает отказ от какой-либо пищи в первой половине дня.