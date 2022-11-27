15-летняя фигуристка Алина Горбачева из Твери выиграла бронзу шестого этапа Гран-при России

Начало произвольной программы Алины. Фото: www.sport1tv.ru/скриншот

На шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми успешно откаталась восходящая звездочка из Тверской области 15-летняя Алина Горбачева. Она заняла третье место среди женщин, уступив лишь яркой и известнейшей Елизавете Туктамышевой, а также юной спортсменке из Москвы Софье Муравьевой.

В произвольной программе Алина выполнила очень сложный прыжок с вращением - четверной сальхов, да и в целом выступила отлично и изящно.

В итоге после всех шести этапов Гран-при Алина Горбачева вошла в топ-10 лучших фигуристок-одиночниц страны и прошла в финал этих престижных соревнований. Он должен состояться в марте 2023 года.

Посмотреть произвольную программу нашей землячки на шестом этапе Гран-при можно по ссылке далее.

Болеем за Алину! Успеха ей в финале!