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НовостиСпорт27 ноября 2022 18:05

15-летняя фигуристка Алина Горбачева из Твери выиграла бронзу шестого этапа Гран-при России

Для нашей землячки это первое восхождение на пьедестал во взрослых соревнованиях такого уровня
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Начало произвольной программы Алины. Фото: www.sport1tv.ru/скриншот

Начало произвольной программы Алины. Фото: www.sport1tv.ru/скриншот

На шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми успешно откаталась восходящая звездочка из Тверской области 15-летняя Алина Горбачева. Она заняла третье место среди женщин, уступив лишь яркой и известнейшей Елизавете Туктамышевой, а также юной спортсменке из Москвы Софье Муравьевой.

В произвольной программе Алина выполнила очень сложный прыжок с вращением - четверной сальхов, да и в целом выступила отлично и изящно.

В итоге после всех шести этапов Гран-при Алина Горбачева вошла в топ-10 лучших фигуристок-одиночниц страны и прошла в финал этих престижных соревнований. Он должен состояться в марте 2023 года.

Посмотреть произвольную программу нашей землячки на шестом этапе Гран-при можно по ссылке далее.

Болеем за Алину! Успеха ей в финале!