В Тверской области в ДТП получили травмы мужчина, женщина и подросток

В аварии досталось "Опелю" и ехавшим в нем людям. Фото: УГИБДД по Тверской области

На 295 км автотрассы М-10 в Вышневолоцком районе в результате столкновения двух иномарок - "Опеля Астра" и "Шевроле Ланос" - пострадали несколько человек.

Подробности сообщило областное УГИБДД.

Опель после столкновения вылетел в кювет и перевернулся. Водитель немецкой легковушки - мужчина 1987 года рождения - получил рассечение лба. У ехавшей с ним на переднем сиденье женщины 1978 года рождения диагностирована закрытая травма позвоночника, у пассажира сзади - девочки 15 лет - рассечена бровь и закрытая травма головного мозга.

Всех пострадавших скорая увезла в центральную районную больницу в Вышнем Волочке.

Признаков опьянения у водителей не обнаружено.