Спектакль «Гроза» тверского ТЮЗа можно будет посмотреть в интернете

Это весьма нетривиальная постановка по классике. Фото: тверской ТЮЗ

В тверской театр юного зрителя приехали видеооператоры проекта «PRO.Культура.РФ», чтобы снять спектакль «Гроза», а затем показать его в интернете. Об этом сообщил сам ТЮЗ.

Посмотреть постановку можно будет 28 ноября в 18:30 на портале culture.ru/live/broadcast/42213/groza. Как сообщает ТЮЗ, подобные трансляции спектаклей организуются в стране в рамках национального проекта «Культура».

Напомним, что одна из самых известных пьес русской драматургии была поставлена в тверском ТЮЗе режиссером Викторией Вигг. «Гроза» была написана Александром Островским в 1859 году за пару лет до отмены крепостного права в Российской империи. Действие в пьесе разворачивается в вымышленном городе Калинове на Волге.

Виктория Вигг предложила весьма нетривиальное прочтение классической пьесы.