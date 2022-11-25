В Твери проведут ремонт здания детсада, который был закрыт из-за плохого состояния

Детсад на улице Дачной в микрорайоне Соминка Твери временно закрыт. Фото: Яндекс карты

25 ноября губернатор Игорь Руденя во время личного приёма граждан сообщил, что здание расположенного на Соминке в Твери детсада №131 будет отремонтировано. За содействием в проведении капремонта кровли здания детского сада к главе региона от имени родителей воспитанников учреждения обратилась Наталья Королькова.

Глава региона подчеркнул: проведение работ в учреждении будет взято на особый контроль. Ремонт предполагается выполнить в 2023 году.

В ходе работ демонтируют старое покрытие, крышу утеплят и обустроят новую кровлю.

Игорь Руденя также заверил, что фасад здания также будет приведен в надлежащее состояние.

- Заключен контракт на выполнение работ с подрядной организацией. Ремонт будет проведён за счёт средств областного бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета, - сообщила подробности пресс-служба правительства региона.

Также главой региона даны поручения профильным министерствам проработать вопрос о проведении капремонта помещений детского сада.

Детский сад № 131 рассчитан на 210 воспитанников. Его вынужденно закрыли из-за плохого состояния, а детей временно перевели в другие детсады города.