Жители Тверской области хранят в банках 190,6 млрд рублей

Жители Тверской области предпочитают открывать счета в рублях Фото: Мария ЛЕНЦ

Накопления жителей Тверского региона на 1 октября 2022 года превысили 190,6 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 8,4% больше, чем год назад.

- Доля средств в рублях составила 96%, или 183,2 млрд рублей. Рубль стал самой выгодной валютой для сбережений в России, - сообщили в Тверском отделении Центрального банка РФ. - Валютные сбережения в российских банках подвержены рискам санкций, некоторые банки ввели комиссии за обслуживание таких счетов. В настоящее время в Тверской области наблюдается перевод валютных сбережений в рублевые.

Средства индивидуальных предпринимателей, по сравнению с началом октября прошлого года, увеличились на 18%, до 6,9 млрд рублей.

Депозиты юридических лиц увеличились в 1,6 раза до 35,2 млрд рублей. Средства на счетах организаций выросли почти на треть, приблизившись к 39 млрд рублей.