В Тверской области отремонтируют крышу студенческого общежития в Ржеве

За содействием в решении вопроса к губернатору обратилась преподаватель, куратор студенческих групп колледжа. Фото: ПТО

В пятиэтажном здании общежития колледжа им. Н.В. Петровского в Ржеве отремонтируют кровлю. О необходимости ремонта губернатору Игорю Рудене в ходе личного приёма граждан 25 ноября сообщила преподаватель, куратор студенческих групп колледжа Марина Фанштель. Глава региона отреагировал положительно.

Игорь Руденя сказал, что уже в ближайшее время будет проведен конкурс о выбору подрядчика, а сам ремонт должен быть выполнен в следующем году. Губернатор поручил министру промышленности и торговли Тверской области взять процесс на личный контроль. Коллеж закреплен за данным ведомством.

В Ржевском колледже им. Н.В. Петровского готовят сварщиков, автомехаников, трактористов-машинистов, мастеров по техобслуживанию и ремонту сельхозтехники, лаборантов-экологов, поваров, кондитеров, специалистов в сфере туризма. В колледже обучается свыше 260 студентов, часть из них проживает в общежитии.