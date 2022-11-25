В Вышнем Волочке грабитель выхватил сумку у пенсионерки

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о грабеже обратилась 65-летняя жительница Вышнего Волочка и сообщила, что утром на улице на нее сзади напал мужчина и, применив силу, выхватил сумку. Внутри находился кошелек с деньгами. Ущерб составил 7000 рублей.

Личность и местонахождение налётчика были установлены. Им оказался неоднократно судимый за кражи и грабежи местный житель 1979 года рождения. Подозреваемый задержан.

Следственным отделом в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.