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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:27

В Твери алиментщик задолжал 170 000 рублей на содержание сына и дочери

Его направили на исправительные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину осудили за долги по алиментам

Мужчину осудили за долги по алиментам

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Житель Твери предстал перед судом за долги по алиментам. Мужчину осудили по ч.1 ст. 157 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности, более года не платил алименты на содержание 16-летней дочери и 14-летнего сына Общая задолженность составила 170 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.