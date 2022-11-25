В Твери алиментщик задолжал 170 000 рублей на содержание сына и дочери

Мужчину осудили за долги по алиментам Фото: Степан КАМЕНЕВ

Житель Твери предстал перед судом за долги по алиментам. Мужчину осудили по ч.1 ст. 157 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности, более года не платил алименты на содержание 16-летней дочери и 14-летнего сына Общая задолженность составила 170 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.