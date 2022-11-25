Фальсификат сливочного масла обнаружили в больнице Тверской области

Сливочное масло оказалось фальсификатом
Фото: Андрей МИНАЕВ
Жиры немолочного происхождения выявили в составе сливочного масла "Крестьянское 72,5%", предназначенного для питания пациентов одной из районных больниц Верхневолжья.
Факт фальсификации подтвержден специалистами Тверской межобластной ветлаборатории. В качестве производителя продукта заявлено зарегистрированное в Курской области предприятие.
Полученные результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.