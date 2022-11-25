Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 6:49

Фальсификат сливочного масла обнаружили в больнице Тверской области

Продукт был произведен в Курской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сливочное масло оказалось фальсификатом

Сливочное масло оказалось фальсификатом

Фото: Андрей МИНАЕВ

Жиры немолочного происхождения выявили в составе сливочного масла "Крестьянское 72,5%", предназначенного для питания пациентов одной из районных больниц Верхневолжья.

Факт фальсификации подтвержден специалистами Тверской межобластной ветлаборатории. В качестве производителя продукта заявлено зарегистрированное в Курской области предприятие.

Полученные результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.