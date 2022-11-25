Тушки цыплят с лекарственным веществом предназначались для питания в детском саду в Тверской области

Проверку провели в лаборатории Фото: архив "КП"

Кокцидиостатик - лекарственное вещество для борьбы с паразитами - выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образце произведенных в Тверской области тушек цыплят-бройлеров. По результатам исследований установлено содержание толтразурила сульфона.

Пробы были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в детском саду в поселке Сандово.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.