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НовостиОбщество25 ноября 2022 5:58

Тушки цыплят с лекарственным веществом предназначались для питания в детском саду в Тверской области

Нарушения выявили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провели в лаборатории Фото: архив "КП"

Проверку провели в лаборатории Фото: архив "КП"

Кокцидиостатик - лекарственное вещество для борьбы с паразитами - выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образце произведенных в Тверской области тушек цыплят-бройлеров. По результатам исследований установлено содержание толтразурила сульфона.

Пробы были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в детском саду в поселке Сандово.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.