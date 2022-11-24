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НовостиОбщество24 ноября 2022 18:05

В Твери общественность обсудила капремонт и вывоз мусора

Заседание Совета ТОС прошло в администрации
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Заседание Совета ТОС прошло в администрации Фото: администрация Твери

Заседание Совета ТОС прошло в администрации Фото: администрация Твери

В Твери состоялось заседание Совета по вопросам территориального общественного самоуправления (ТОС), которое провел заместитель главы администрации города Максим Чубуков. Участники обсудили вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов и работу по вывозу мусора из дворов.

Подробно о деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области участникам Совета ТОС рассказал заместитель генерального директора - главный инженер организации Никита Носков. Общественников ознакомили с ходом реализации краткосрочного плана, в рамках которого в этом году ремонтировались многоквартирные дома, и были проведены работы по ремонту кровель, фасадов, внутридомовых инженерных систем и замене лифтов.

Представитель "ТСАХ" выступил с докладом о ликвидации несанкционированных свалок, дальнейшем внедрении раздельного сбора мусора.

Представители общественности высказали предложения по дальнейшим планам взаимодействия органов ТОС и муниципалитета.