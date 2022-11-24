В Тверской области на 10 производителей масляничных культур разделят свыше 20 млн рублей в виде субсидий

Решение принято в областном правительстве. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

24 ноября на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрены вопросы поддержки местных аграриев.

Среди новых направлений - стимулирование увеличения производства масличных культур. На эти цели на 2022 год предусмотрено 20,2 млн рублей. Аграриям возмещается часть затрат по ставке 3710 рублей на 1 тонну прироста. Среди потенциальных получателей субсидий - 10 хозяйств в Бежецком, Конаковском, Ржевском, Старицком, Торжокском районах, Зубцовском и Кашинском округах.

Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. На это в целом предусмотрено 5,4 млн рублей. Ставка субсидии - 2100 рублей в расчёте на 1 тонну произведенных и реализованных зерновых культур. Поддержка может быть оказана пяти предприятиям из Бежецкого, Сонковского и Старицкого районов, Кашинского городского округа.

Также скорректирован порядок предоставления из областного бюджета грантов для семейных ферм и сельхозкооперативов. Так, с 1 января заявки по картофелеводству и овощеводству, которые поддерживаются отдельной федеральной субсидией, будут рассматриваться на общих условиях. Но в приоритете останется молочное и мясное скотоводство.