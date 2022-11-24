В Твери простились с депутатом гордумы Ириной Колесниковой

Ирине Колесниковой было 66 лет Фото: Тверская городская Дума

24 ноября в Воскресенском Кафедральном соборе состоялась церемония прощания с депутатом гордумы, главным врачом городской поликлиники №8 Ириной Колесниковой. Она ушла из жизни 22 ноября.

- Медицинское сообщество Тверской области скорбит о преждевременной потере коллеги – Ирины Колесниковой. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах ее родных и близких, друзей, коллег и учеников, - написано на сайте Минздрава Тверской области.

Ранее соболезнования родным и близким Ирины Колесниковой выразили депутаты Законодательного Собрания Тверской области и депутаты Тверской городской Думы.