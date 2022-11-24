В Тверской области организована "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который ежегодно проводится 1 декабря, организовало тематическую "горячую линию" по профилактике ВИЧ-инфекции.

Консультации проводятся в период с 25 ноября по 5 декабря, с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней.

Телефон "горячей линии": (4822) 42-23-71, 34-22-11 (доб.118).

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).