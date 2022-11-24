В Тверской области запланировано создание центра цифровых компетенций для чиновников

Областное правительство определилось с задачами на 2023-й в сфере цифровой экономики. Фото: ПТО

24 ноября губернатор Игорь Руденя провел заседание областного правительства. Рассмотрен ход реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» регмоне в этом году, а также обозначены задачи на 2023-й.

Среди достижений в Верхневолжье в означенной сфере за 2022 год - увеличение количества услуг, предоставленных гражданам в электронной форме, с 105,4 тыс. единиц до 361,5 тыс.

Также создан областной интернет-портал по мерам поддержки для ИT-предприятий. В сфере образования запущен производственно-образовательный кластер информационно-коммуникативных технологий.

Среди задач на следующий год - создание центра цифровых компетенций для государственных и муниципальных служащих и обучения населения региона.

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